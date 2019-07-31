Платье дня: Марго Робби - греческая богиня со сногсшибательным декольте
В Лондоне прошла премьера фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once Upon A Time In Hollywood), которую в числе других звезд посетила 29-летняя австралийская актриса и кинопродюсер Марго Робби. На красной ковровой дорожке она предстала в монохромном вечернем платье в пол глубокого горчичного цвета от Oscar de la Renta.
В наряде из шелка и шифона с декольте до самой талии и широким поясом, подчеркивающим талию, Робби выглядела просто восхитительно!
Образ актрисы в греческом стиле дополнили золотые босоножки Eve от Tabitha Simmons, серьги Chanel и крошечный клатч Hardbody от Edie Parker.
Смотрите фото!