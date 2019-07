Платье дня: Марго Робби - греческая богиня со сногсшибательным декольте

В Лондоне прошла премьера фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once Upon A Time In Hollywood), которую в числе других звезд посетила 29-летняя австралийская актриса и кинопродюсер Марго Робби. На красной ковровой дорожке она предстала в монохромном вечернем платье в пол глубокого горчичного цвета от Oscar de la Renta.