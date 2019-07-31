Пластический хирург назвал 5 продуктов для продления молодости кожи
Пластический хирург из США Энтони Юн утверждает, что правильно подобранный рацион питания способен влиять на внешний вид кожи, помогая надолго сохранять ее молодой и свежей.
На страницах издания Daily Mail специалист поделился советами о том, как продлить молодость кожи без применения профессиональных процедур. Энтони Юн считает, что для этого необходимо тщательно следить за своим питанием.
Прежде всего необходимо уменьшить потребление добавленного сахара - основу рациона должны составлять говядина, курица, рыба, овощи и фрукты.
Кроме того, пластический хирурги назвал конкретные продукты, которые помогают сохранять кожу молодой и свежей.
Куриные яйца. Употребление яиц стимулирует выработку коллагена - белка, который обеспечивает упругость, прочность и эластичность кожи. Кроме того, яйца - это источник большого количества витамина А, необходимого для здорового цвета лица.
Томатная паста. Систематическое употребление этого простого продукта помогает коже долго не стареть.
- Томатная паста более полезна, чем свежие помидоры: при ее употреблении усваивается значительно больше ликопина - антиоксиданта, который обладает свойствами противовоспалительного характера, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращает сахарный диабет, помогает выводить из организма плохой холестерин и продлевает здоровье кожи.
Горький шоколад. Не любой шоколад полезен для организма - специалисты выделяют только те виды, которые содержат в своем составе много натурального какао. Употребление такого шоколада обеспечивает организм флавоноидами, играющими роль антиоксидантов.
Эти вещества усиливают действие Р-витаминов вместе с аскорбиновой кислотой, снижают хрупкость сосудов и защищают кожу от разрушительного воздействия ультрафиолета.
Зеленый чай. Энтони Юн называет зеленый чай эффективным "средством красоты", но советует пить не пакетированный, а листовой. В таком напитке содержится полифенол эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), который помогает защитить кожу от вредного ультрафиолетового излучения, а также аннулирует кислородные радикалы. Это способствует предотвращению кожных высыпаний, солнечных ожогов, фотостарения.
Креветки. По словам пластического хирурга, креветки отличаются насыщенностью витамином Е. Он усиливает защиту кожи от повреждений и улучшает ее способность к регенерации.