Ср, 31.07.2019
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Поцелуй теннисисток вызвал споры в Сети

ФОТО: twitter.com/baddragonite

Бельгийские теннисистки Элисон Ван Эйтванк и Грет Миннен поцеловались после матча на турнире в Карлсруэ. Видеоролик был опубликован в Twitter.

Матч закончился победой Ван Эйтванк со счётом 6:4, 1:6, 6:1. По окончании встречи девушки обнялись у корта, а затем поцеловались в губы. Ранее теннисистки признались в нетрадиционной сексуальной ориентации и объявили, что встречаются. 

Мнение пользователей соцсетей по поводу данного момента разделилось. Часть людей выступила против подобного поведения.

"Они должны быть оштрафованы за пропаганду гомосексуализма", — сказал один из пользователей.

Другие, наоборот, подчеркнули то, что бельгийки поступили довольно смело.

"Они меняют мир подобными поступками", — сказал другой пользователь. "Нам нужно больше таких смелых девушек при нынешнем политическом состоянии", — поддержал его другой человек.

Ван Эйтванк в интервью Outsports.com ранее говорила о том, что счастлива в отношениях.

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