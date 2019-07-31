Поцелуй теннисисток вызвал споры в Сети

Бельгийские теннисистки Элисон Ван Эйтванк и Грет Миннен поцеловались после матча на турнире в Карлсруэ. Видеоролик был опубликован в Twitter.
Матч закончился победой Ван Эйтванк со счётом 6:4, 1:6, 6:1. По окончании встречи девушки обнялись у корта, а затем поцеловались в губы. Ранее теннисистки признались в нетрадиционной сексуальной ориентации и объявили, что встречаются.
This exchange at the net between @AlisonVanU and @GreetMinnen97 is so freaking cute 😍🏳️🌈 #liquimolyopen pic.twitter.com/hSMpXhN9Mq— Suzanne Lam (@baddragonite) July 29, 2019
Мнение пользователей соцсетей по поводу данного момента разделилось. Часть людей выступила против подобного поведения.
"Они должны быть оштрафованы за пропаганду гомосексуализма", — сказал один из пользователей.
Другие, наоборот, подчеркнули то, что бельгийки поступили довольно смело.
"Они меняют мир подобными поступками", — сказал другой пользователь. "Нам нужно больше таких смелых девушек при нынешнем политическом состоянии", — поддержал его другой человек.
Ван Эйтванк в интервью Outsports.com ранее говорила о том, что счастлива в отношениях.