Линда Мурниеце поделилась интимными размышлениями о мужчине мечты
В прошлом министр внутренних дел Латвии, а ныне предприниматель, управляющая Hotel Roma Линда Мурниеце опубликовала в соцсетях очень откровенный пост, в котором подробно описала увиденного во сне мужчину.
"Приснилось, что он подарил мне сто красных роз. Проснулась и поняла, что его нет, и роз тоже нет. Разочарования не было, совсем. Потому что я его выдумала. Нет, вообразила", - начала свой рассказ Мурниеце.
И продолжила: "Вообразила, что, просыпаясь, он с улыбкой говорит "доброе утро" и целует за блинчики и за то, что я есть. Что он позволяет взъерошивать ему волосы или просто касаться его, не выказывая никакого раздражения.
Вообразила, что он тот, кто вымыл машину после того, как мы промчались по песчаным дорогам. Что он сменил меня за рулем, когда я ехала уже третий час.
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Представила, что мы идем на премьеру, и он гордо обнимает меня, позируя для фотографов. Я постоянно ловлю на себе его счастливый взгляд, когда мы где-то рядом, но на достаточном расстоянии, чтобы искать меня глазами.
Представила, как он берет мою руку и на вопрос мамы: "Вы могли бы пожениться?" - без раздумий отвечает утвердительно", - завершила Линда Мурниеце свои откровения
Этот пост в Facebook собрал уже почти 300 "лайков", а также множество комментариев пользователей, в которых они от души желают Линде встретить такого мужчину и просят ее и продолжать и в дальнейшем делитьсясвоими размышлениями о жизни.
Сама же Линда в ответ призналась, что собирается писать новую книгу.
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