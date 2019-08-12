ФОТО: F/64 Photo Agency

В нынешнем году Праздник Риги посвящён рижским легендам, которые вместе с дыханием истории струятся сквозь улочки Старой Риги, наполняют собой её древние здания, и волшебным образом возрождаются каждый раз, когда Рига празднует свой день рождения.

17 и 18 августа на Набережной 11 ноября рижан и гостей столицы ждут центральные события Праздника Риги, на которых можно узнать о легендах Риги, о её преданиях и поверьях, прожить вместе некоторые исторические события, некогда произошедшие в жизни нашей столицы, а также просто получить удовольствие от разнообразной культурной программы, подготовленной организаторами праздника.

В субботу, 17 августа, с 13.00 до 23.15 пройдут мероприятия под общим названием «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ВСТРЕЧИ С ЛЕГЕНДАМИ». На них можно будет узнать о наиболее популярных легендах и преданиях о том, как Рига возникла и жила столетиями, о том, готова ли Рига, о её горах и окраинах, о подземных ходах под Даугавой, о городских защитниках и привидениях, о первой рождественской ёлке, о Большом Кристапе и других легендарных личностях нашего города. Рассказывать и оживлять городские предания помогут DJ [Ex] da Bass, группы “The Rolltones”, “Trio 3 LIVE PROJECT”, “Laime Pilnīga”, “Indygo”, “Laika Suns”, Лига Ридере со своей группой и Крис Ноа (Chris Noah). Ведущими праздника будут Айвис Цериньш и Мартиньш Козловскис.

В 21.30 ВЕЧЕРНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «СТОЛИЧНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» посвящено легендарным рижским студентам. Рига уже сто лет гордится званием столицы латвийского студенчества. В этом году три высших учебных заведения – Латвийский университет, Академия художеств Латвии и Латвийская Музыкальная академия им.Язепа Витола – празднуют столетний юбилей, а история Рижского Технического университета, Латвийской Морской академии и Школы Рижского Домского собора уходит своими корнями в ещё более далёкое прошлое. Студенческая жизнь во все времена была легендарной, о ней сочинено немало рассказов, и всех их объединяют слитые нераздельно сущности студенчества и университетов – открывать, изучать, выражать окружающий мир. Рига, будучи столицей латвийских студентов, всегда жила студенческими настроениями, которые, наряду с древним происхождением и не менее древними легендами, придают нашему городу особую ауру эликсира вечной молодости и бесстрашия. Вечерний концерт будет музыкальным путешествием, центральной осью которого выбрана точка зрения студента с воображаемым движением в будущее.

В музыкальную программу включены произведения различных эпох, которые были и по-прежнему остаются популярными в студенческой среде. Их исполнят солисты Иева Акуратере, Гинта Криевкална, Антра Стафецка, Раймонд Барташевич, Ралф Эйланд, Даумант Калниньш, Виктор Лапченок, Зигфрид Муктупавелс, Гирт Розенталс (OZOLS), Мартиньш Рускис и Каспар Упациерс (UFO), Рижский камерный хор AVE SOL, инструментальная группа под руководством Каспара Криевкалнса, праздничный оркестр и танцевальная группа под руководством Инги Курциши, режиссёр Карлис Анитенс.

Ведущий концерта Гундарс Аболиньш. Художественный руководитель и режиссёр – Роман Ванагс.

ФОТО: F/64 Photo Agency

По окончании концерта, в 23.00, ожидается ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ.

Весь день возле Каменного моста будет работать ярмарка ремесленных изделий, выездные кафе, доступны для обзора объекты городской среды «Рига» и песчаная скульптура «Парусник».

В воскресенье, 18 августа, c 12.00 до 18.00 подготовлена программа праздничных мероприятий «ГОРОДСКИЕ ПРЕДАНИЯ. НАШИ ПРЕДАНИЯ», на которых под руководством Иевы Флоренце и Оскара Виксне пройдут разнообразные занятия и творческие мастерские для детей всех возрастов.

ФОТО: F/64 Photo Agency

С помощью дуэта «Signe un Jānis» и их группы измерим Ригу бычьей шкурой, а с группой «The Originals» узнаем предания о петушках на рижских башнях и поможем отыскать чёртов камень. Коллективы народного танца «Teiksma», «Ačkups» и «Vektors» под управлением хореографа Яниса Эрглиса вместе с хором «Anima» под руководством дирижёра Лауры Леонтьевой исполнят концертное представление «Предание рижских гор» режиссёра Рейниса Суханова. За ними последуют поверья рижской молодёжи – вполне возможно, что какие-то привычки нынешних молодых людей станут легендарными и обрастут преданиями, поэтому на большой сцене под руководством DJ Ex [Da] Bass будет царить абсолютная свобода, в том числе и для уличных танцев всех стилей и направлений. Рижская цирковая студия «Jaunība» покажет лучшие трюки из своего репертуара. Самых маленьких гостей Праздника Риги наверняка заинтересует красочное шествие больших кукол и талисманов. Завершит праздничную программу рассказ о Рижских символах, которым были посвящены творческие мастерские этого дня. Рассказчиком будет группа «Dziļi Violets».

ФОТО: F/64 Photo Agency

Так же, как в субботу, возле Каменного моста будет работать ремесленная ярмарка, и так же будут работать выездные кафе. Весь день скульптурные объекты «Рига» будут мерять полосками бычьей кожи, под руководством профессиональных скульпторов можно будет мастерить песчаные фигуры, будет проводиться чемпионат Большого Кристапа по игре в «классики», и выкладываться силуэты петушков с рижских башен.

Режиссёр праздника – Карлис Анитенс, сценограф – Кристап Скулте, видеохудожники – Марис Милгравис и Рихард Гецис.

Устроители Праздника Риги - Рижская дума в сотрудничестве с Управлением Рижского Свободного порта и учреждением «Рижское бюро по развитию туризма». Организаторы: Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы совместно с организаторами локальных мероприятий – предприятиями и общественными организациями.

ФОТО: F/64 Photo Agency

Более подробно программу «РИЖСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ВСТРЕЧИ С ЛЕГЕНДАМИ» Праздника Риги 17 и 18 августа можно найти здесь.

Следите за новостями в социальных сетях:

Все мероприятия на Набережной 11 ноября являются публичными, в связи с чем будет проводиться фото и видеосъёмка во время их проведения. Фотографии и видеосюжеты могут быть использованы для публикаций с целью информирования общественности. Подробнее.

В дни Праздника Риги, 17 и 18 августа, использование общественного транспорта города будет бесплатным.