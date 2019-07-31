Максимальная концентрация: самые яркие кадры Севастовой на корте

Когда на игру возложено так много, и ты так сильно сконцентрирован, что всё вокруг становится неважно, тогда невозможно контролировать своё выражение лица. Лучшим доказательством этого будет невероятно талантливая латвийская теннисистка Анастасия Севастова!
Напомним, первая ракетка Латвии Анастасия Севастова в воскресенье, 28 июля, одержала победу в финале домашнего турнира Baltic Open в Юрмале.
Сейчас Севастову от попадания в первую десятку лучших теннисисток мира отделяют лишь девять очков.
Галерея: Максимальная концентрация Анастасии Севастовой на корте