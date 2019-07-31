Ср, 31.07.2019
По данным опроса, проведенного в марте 2019 года платформами Your Move и CVMarket.lv, после Brexit в Великобритании планируют остаться 84% проживающих в этой стране латвийцев. Русский TVNET

Максимальная концентрация: самые яркие кадры Севастовой на корте

Анастасия Севастова

ФОТО: Reuters/ScanPix

Когда на игру возложено так много, и ты так сильно сконцентрирован, что всё вокруг становится неважно, тогда невозможно контролировать своё выражение лица. Лучшим доказательством этого будет невероятно талантливая латвийская теннисистка Анастасия Севастова

 

Напомним, первая ракетка Латвии Анастасия Севастова в воскресенье, 28 июля, одержала победу в финале домашнего турнира Baltic Open в Юрмале. 

Сейчас Севастову от попадания в первую десятку лучших теннисисток мира отделяют лишь девять очков.

Анастасия Севастова

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

 

ФОТО: EPA/Scanpix

Анастасия Севастова

ФОТО: Reuters/ScanPix

Анастасия Севастова

ФОТО: EPA/Scanpix

Анастасия Севастова

ФОТО: Reuters/ScanPix

Галерея: Максимальная концентрация Анастасии Севастовой на корте

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