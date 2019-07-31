KNAB требует начать уголовное преследование Волкинштейна и его семьи

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обратилось в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование бывшего директора департамента инфраструктуры и развития Rīgas satiksme (RS) Игоря Волкинштейна и членов его семьи. Они, возможно, незаконно использовали топливную карту RS, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.
LTV zināms, ka aizdomās turētā @Rigassatiksme_ amatpersona ir bijušais Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības departamenta direktors Igors Volkinšteins. pic.twitter.com/mpUaUFf6vQ— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) July 31, 2019
KNAB, не упоминая имен подозреваемых, сообщил агентству LETA, что некое должностное лицо RS может быть обвинено в поддержке незаконных действий с платежными средствами. В свою очередь еще два частных лица еще два частных лица могут обвинить в незаконных действиях с платежными средствами.
Подготовленная KNAB инфографика свидетельствует о том, что должностное лицо RS, возможно, выданную на работе расчетную карту для покупки топлива передало ее двум физическим лицам, которые потом заправляли свои личные автомобили за средства RS. После этого должностное лицо RS заполнило документ, где указало, что средства были использованы на нужды предприятия. По подсчетам бюро, в целом Rīgas satiksme понесло убытки в размере 1574 евро.
Одно подозреваемое физическое лицо в докладе KNAB отмечено значком с бутылкой и стаканом, а второе физическое лицо обозначено символом человека и манекена. Согласно информации агентства LETA, "бутылка и стакан" — это сын Игоря Волкинштейна Янис, которому принадлежит бар Vieta и другие предприятия, связанные с винным бизнесом. Человеком и манекеном была обозначена супруга Яниса Юлия, которой принадлежит компания, связанная с модным бизнесом.
Адвокат Игоря Волкинштейна отказался предоставлять какие-либо комментарии.
Дело передано в прокуратуру Латгальского предместья Риги, которая должна решить, предъявлять ли обвинения.
Галерея: задержание Игоря Волкинштейна
Напомним, Волкинштейн является одним из подозреваемых по делу о закупках RS, подозрения в незаконном использовании топливной карты вероятно появились при расследовании упомянутого дела. Волкинштейн был арестован, а после выпущен под залог 100 000 евро.