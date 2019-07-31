В больнице им. Страдиня объявлено чрезвычайное положение
В среду, 31 июля, после полудня по техническим причинам Рижская клиническая университетская больница имени Страдиня приостановила прием пациентов, сообщили агентству LETA в медучреждении.
В больнице произошла чрезвычайная ситуация. Немедленно было начато сотрудничество с Госполицией, Государственной пожарно-спасательной службой, Службой неотложной медицинской помощи и другими медицинскими учреждениями.
В больнице объявлено чрезвычайное положение, начата эвакуация пациентов, остановлены плановые операции, а также приостановлены прием и обследование пациентов.
Особо тяжелых пациентов перемещают в другие больницы, в свою очередь те, состояние здоровья которых это позволяет, были выписаны с рекомендациями для лечения дома.
Ситуация находится под контролем - Госполиция, Земессардзе и саперы начали работу над устронением угрозы.
Больница подчеркивает, что ситуация находится под контролем.