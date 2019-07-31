Ср, 31.07.2019
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В больнице им. Страдиня объявлено чрезвычайное положение
Начата эвакуация, прием новых пациентов приостановлен

Иллюстративное фото.

ФОТО: Lauris Nagliņš/LETA

В среду, 31 июля, после полудня по техническим причинам Рижская клиническая университетская больница имени Страдиня приостановила прием пациентов, сообщили агентству LETA в медучреждении.

В больнице произошла чрезвычайная ситуация. Немедленно было начато сотрудничество с Госполицией, Государственной пожарно-спасательной службой, Службой неотложной медицинской помощи и другими медицинскими учреждениями.

В больнице объявлено чрезвычайное положение, начата эвакуация пациентов, остановлены плановые операции, а также приостановлены прием и обследование пациентов.

Особо тяжелых пациентов перемещают в другие больницы, в свою очередь те, состояние здоровья которых это позволяет, были выписаны с рекомендациями для лечения дома. 

Ситуация находится под контролем - Госполиция, Земессардзе и саперы начали работу над устронением угрозы. 

Больница подчеркивает, что ситуация находится под контролем.

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