Просто и очень вкусно: нежнейшее филе в пикантном соусе с кунжутом
"Филе "Бархатное". И куриное филе, и филе индейки по этому рецепту получается нежнейшим, сочным и ароматным! Уверена, что рецепт "пропишется" и в вашем меню!" - так описала это блюдо автор YouTube-канала "Вкусная минутка" Оксана. Советуем попробовать и самим в этом убедиться!
Ингредиенты: филе индейки (или куриное филе) - 500 г, яичный белок - 1 шт., крахмал - 2 ст. л., лимонный сок - 1 ст. л., соевый соус - 1-2 ст. л., мед - 1 ч. л., чеснок - 2 зубчика, кунжут - 2 ч. л., горчица - 1 ч. л., черный молотый перец и соль по вкусу.
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!