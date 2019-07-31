Британец получил самый короткий в истории страны тюремный срок

Гражданина Великобритании приговорили к самому короткому тюремному сроку в истории страны. Об этом пишет Корреспондент.net со ссылкой на британское издание Daily Mail.
30 мая в Портисхеде, расположенном в Северном Соммерсетсе, 23-летний Шейн Дженкинс разбил окно своей бывшей девушки метлой, напал на двух сотрудников полиции и скрылся с места преступления.
Отмечается, что британец находился под воздействием алкоголя, кокаина и марихуаны.
Парень признал свою вину и во время заседания суда зачитал два письма с извинениями. Дженкинс заявил, что причиной его поведения стали алкоголь и наркотики.
Он был заключен под стражу на 50 минут. Британец был также приговорен к 80 часам исправительных работ и ему запретили употреблять наркотики.