В Елгаве пьяный водитель пытался сбежать от полиции и врезался в светофор
В Елгаве был задержан водитель автомобиля, который, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытался сбежать от полиции и попал в аварию, сообщила представитель Управления Земгальского региона Госполиции Арлита Долга.
ДТП произошло 21 июля, около 9.30, когда полицейские заметили подозрительное транспортное средство, во время исполнения своих служебных обязанностей.
Стражи порядка решили задержать автомобиль марки Audi, поскольку, когда водитель остановился на перекрестке у светофора, горел красный запрещающий сигнал.
Сотрудник полиции пошел поговорить с водителем транспортного средства, но как только на сфетофоре загорелся зеленый сигнал, мужчина бросился бежать. Полиция немедленно начала погоню, чтобы впоследствии задержать автомобиль.
Водитель сделал несколько грубых нарушений правил дорожного движения: он превысил максимальную допустимую скорость в городе, не последовал порядку переезда перекрестка, выполнил маневр во время красного сигнала светофора, таким образом, угрожая другим участникам дорожного движения.
Водитель транспортного средства не справился с управлением автомобиля, выехал на обочину, съехал с проезжей части и врезался в дорожный знак и фонарный столб. При этом никто не пострадал.
Видео: в Елгаве пьяный водитель попытался сбежать от полиции
Мужчина 1978 года рождения был задержан. Степень его опьянения составила 2,44 промилле. Полиция оформила протоколы об административных нарушениях - за неповиновение требованиям остановить транспортное средство, а также за нарушение правил дорожного движения.
Мужчине может грозить штраф от 1200 до 1400 евро, его могут лишить водительских прав на срок до четырех лет, а также его могут арестовать на 10-15 суток.