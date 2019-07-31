ЧП в больнице им. Страдиня: эвакуировано более 200 человек

Напомним, сегодня, 31 июля, в больнице было объявлено чрезвычайное положение. Была начата эвакуация пациентов, приостановлены плановые операции, а также прием и обследование пациентов. В целом было эвакуировано более 200 пациентов и работников.

Тяжелые пациенты были перемещены в другие медучреждения, в свою очередь те, состояние здоровья которых это позволяет, немедленно были выписаны с рекомендациями для лечения дома.

"Полиция провела эвакуацию вместе с медиками. На данный момент проверяем помещения, поскольку была получена информация о возможных рисках безопасности, которая, конечно, в таких ситуациях воспринимается очень серьезно, и проводится эвакуация для проверки объекта, чтобы было понятно, что в здании находиться безопасно. Безопасность все время находится на первом месте!", - заявила журналистам представитель Госполиции Сигита Пилдава.

Если окажется, что ложная информация была предоставлена намеренно, виновному грозит уголовная ответственность, подчеркивает полиция.

"Каждый, кто собирается так шутить, должен понимать, какие у этого могут быть последствия. Они могут быть очень серьезными. Особенно, если мы говорим об эвакуации больницы", - указала Пилдава.

Уголовный закон за такое нарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, принудительные работы или штраф.

В больнице журналистам рассказали, что вечером активная эвакуация закончилась и все крупнейшие корпусы медучреждения были проверены и признаны безопасными.

Как агентству LETA сообщила представитель больницы Страдиня Алисе Подниеце, пациентам и сотрудникам медучреждения ничего не грозит и уже открыто приемное отделение больницы.

С утра завтрашнего дня, 1 августа, пациентам также будут доступны амбулаторные услуги. Это значит, что появится возможность посетить, например, поликлинику, а также пройти процедуры и обследования, из-за которых не нужно надолго оставаться в больнице.

Плановый прием пациентов, например, на операции будет ограниченным, однако персонал медучреждения попытается с конкретными пациентами связаться лично, рассказала Подниеце.

Родственники эвакуированных в среду из больницы пациентов осведомлены о месте нахождения своих близких. Однако Подниеце подчеркнула, что число перевезенных пациентов является сравнительно небольшим.

Большая часть территории больницы проверена, на остальной части территории проверки продолжаются. Ситуация находится под контролем, указали в больнице.

Видео: транспортные средства оперативных служб у больницы им. Страдиня