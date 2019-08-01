Кому и почему нельзя есть арбуз
Арбуз - сочный, вкусный, освежающий - содержит множество полезных элементов, однако в некоторых случаях его употребление необходимо тщательно контролировать, а порой и вовсе исключить из рациона. О том, кому не стоит есть арбуз, а кому следует употреблять его строго дозированно, рассказала врач-терапевт высшей категории Ольга Саакян.
По словам специалиста, арбуз - это ягода (да-да, именно ягода!), которая очень редко вызывает аллергические реакции.
В целом употребление качественного арбуза в разумном количестве (до 0,5 кг в день) не может навредить самочувствию и спровоцировать побочные эффекты,
но лишь в том случае, если человек здоров.
Однако при ряде нарушений в деятельности организма употребление арбуза может стать причиной осложнений - в частности, это:
- мочекаменная болезнь,
- нарушение оттока мочи,
- аденома предстательной железы,
- послеоперационные спаечные процессы.
Людям, у которых имеются данные проблемы, арбуз лучше либо вооюще не употреблять, либо в очень небольшом количестве.
Также необходимым ограничивать употребление бахчевых при высоком уровне калия в крови. Тем, кто страдает данным нарушением, не стоит съедать больше одной чашки арбузной или дынной мякоти в день.
"Контролировать количество потребляемого арбуза нужно при заболеваниях сердца, сопровождающихся задержкой жидкости и отеками, при колитах и расстройствах желудочно-кишечного тракта", - добавила специалист газете "Аргументы и Факты".
Ольга Саакян советует употреблять арбуз строго отдельно от другой пищи.
Съеденный сразу в большом количестве арбуз может вызвать диарею, вздутие живота, тошноту или расстройство желудка.
В такой ситуации необходимо использовать лекарства по назначению врача.