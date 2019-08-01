Чт, 1.08.2019
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Фото: Закрылся популярный ЛГБТ-клуб Golden

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В среду, 31 июля, закрылся популярный клуб для представителей ЛГБТ-сообщества (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров) - Golden. 

"Спасибо, милые, что позволили нам быть", - написано на странице клуба в соцсетях. Причина закрытия не указана. 

В комментариях бывшие посетители предположили, что клуб может сменить название. Кроме того, в помещении клуба 24 августа должен состояться первый ЛГБТ-фестиваль QueerFest '19.

Клуб Golden существовал 13 лет и был дружественным местом развлечения для представителей ЛГБТ-сообщества.

Фото: Легендарные вечеринки в Golden

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