Фото: Закрылся популярный ЛГБТ-клуб Golden

"Спасибо, милые, что позволили нам быть", - написано на странице клуба в соцсетях. Причина закрытия не указана.

В комментариях бывшие посетители предположили, что клуб может сменить название. Кроме того, в помещении клуба 24 августа должен состояться первый ЛГБТ-фестиваль QueerFest '19.

Клуб Golden существовал 13 лет и был дружественным местом развлечения для представителей ЛГБТ-сообщества.