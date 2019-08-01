Фото: Закрывается популярный ЛГБТ-клуб Golden

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В среду, 31 июля закрылся популярный клуб для представителей ЛГБТ-сообщества (аббревиатура для обозначения лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров - Прим.ред.) - Golden.
"Спасибо, милые, что позволили нам быть", - написано на странице клуба в соцсетях. Правда причина закрытия не указана.
В комментариях бывшие посетители предположили, что клуб может сменить название. Кроме того, в помещении клуба 24 августа должен состояться первый ЛГБТ-фестиваль QueerFest '19.
Клуб Golden существовал 13 лет и был дружественным местом развлечения для представителей ЛГБТ-сообщества.
Фото: Легендарные вечеринки в Golden