Чт, 1.08.2019
Нужно понимать, что, например, анорексия - это серьезная проблема, которая может привести к летальному исходу. Профессор кафедры психиатрии и наркологии Рижского университета им. Страдиня Марис Таубе

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Фото: Закрывается популярный ЛГБТ-клуб Golden

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В среду, 31 июля закрылся популярный клуб для представителей ЛГБТ-сообщества (аббревиатура для обозначения лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров - Прим.ред.)  -  Golden. 

"Спасибо, милые, что позволили нам быть", - написано на странице клуба в соцсетях. Правда причина закрытия не указана. 

В комментариях бывшие посетители предположили, что клуб может сменить название. Кроме того, в помещении клуба 24 августа должен состояться первый ЛГБТ-фестиваль QueerFest '19.

Клуб Golden существовал 13 лет и был дружественным местом развлечения для представителей ЛГБТ-сообщества.

Фото: Легендарные вечеринки в Golden

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