Президент сделал шаг навстречу церкви: обсудят сплочение общества

Президент Эгил Левитс в четверг встретится с представителями ведущих религиозных конфессий Латвии, чтобы обсудить содействие солидарности в обществе, сообщила его советник по связям с общественностью Айва Розенберга.
"Наши традиционные религиозные общины являются важной частью латвийского общества, поэтому президент встречается с их руководителями. Левитс свои приоритеты уже обозначил, и у него есть идеи, каким может быть сотрудничество с церквями, например, по укреплению солидарности в обществе", - сказала Розенберга.
Во время встречи президент намерен подчеркнуть важность сохранения нравственных ценностей и сакрального наследия.
"В Латвии церковь отделена от государства, но сотрудничеству всегда есть место. Поэтому президент, выполняя свои обязанности, инициирует этот диалог", - отметила Розенберга.
Латвийскую евангелическо-лютеранскую церковь на встрече будет представлять архиепископ Янис Ванагс, Латвийскую римско-католическую церковь - архиепископ-митрополит Збигнев Станкевич, Латвийскую православную церковь - митрополит Александр, Латвийский союз баптистских общин - епископ Каспар Штернс.