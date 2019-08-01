Президент сделал шаг навстречу церкви: обсудят сплочение общества

"Наши традиционные религиозные общины являются важной частью латвийского общества, поэтому президент встречается с их руководителями. Левитс свои приоритеты уже обозначил, и у него есть идеи, каким может быть сотрудничество с церквями, например, по укреплению солидарности в обществе", - сказала Розенберга.