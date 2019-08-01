Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон публично высказался, что Великобритания готова выйти из ЕС и без соглашения. Действительно ли такой сценарий может быть реализован и пострадает ли от этого экономика Латвии?

Что произошло?

24 июля новым премьер-министром Великобритании стал политик от Консервативной партии Борис Джонсон. Больше всего он известен в связи с жесткой кампанией по выходу Великобритании перед референдумом по Brexit в 2016 году.

Джонсон уже пообещал, что "без каких-либо да или нет" реализует выход Великобритании из Евросоюза до 31 октября и докажет, что все мрачные сценарии о грядущих неудачах государства ошибочны. Он также сообщил, что добьется нового соглашения с Евросоюзом, согласно которому будет решен вопрос о временном решении границы с Ирландией.

Важно то, что Джонсон также угрожал, что если соглашение с Евросоюзом не будет достигнуто, то Великобритания готова выйти из ЕС и без него. Позиция Евросоюза пока что осталась неизменной. Он уже успел выразить крепкую позицию, что соглашение пересмотрено не будет.

В начале этой недели Борис Джонсон находился с визитом в Шотландии и встречался с ее лидером - Николой Стерджен. Главной целью визита Джонсона было получить поддержку шотландцев реализуемому им процессу Brexit и призвать европейски настроенных шотландцев сохранить единство с Великобританией и после выхода из ЕС.

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Также сообщается, что Джонсон в ближайшее время планирует реализовать обширную пропагандистскую кампанию, чтобы получить поддержку общества плану Brexit. В течение трех месяцев на различные рекламы планируется потратить примерно 100 миллионов фунтов или 112 миллионов евро.

Принимая во внимание риторику политика, появляются вопросы, действительно ли во время Бориса Джонсона Великобритания может решить выйти из Евросоюза без соглашения и если что-то такое произойдет, может ли почувствовать последствия ожидаемых проблем и Латвии? Наша экономика все-таки тесно связана с общей экономикой блока.

Может ли Великобритания выйти из Евросоюза без соглашения?

Комментируя возможность выхода Великобритании без соглашения, исследователь Латвийского внешнеполитического института Марис Анджанс в интервью указал, что Борис Джонсон этот путь точно может избрать. "Об этом свидетельствует весь состав его кабинета и высказывания. Уже ранее в плане выхода Великобритании произошли отсрочки и сейчас кажется, что это будет последний момент, чтобы принять решение. Я думаю, что как британцам, так и Евросоюзу надоело находиться в неведении и должен быть реализован один или второй вариант", - говорит исследователь. Однако Анджанс также добавляет, что до выхода на Джонсона будет оказываться сильное давление со стороны предпринимательской среды. "Уже тогда сможем увидеть, как падает ценность фунта. Кроме того, и до этого были предприятия, которые сообщили хотя бы об идеях переместить свои базы в Лондоне в страны Евросоюза", - продолжает эксперт.

Подобного мнения придерживается и ассоциированный процессор Латвийского университета Даунис Ауерс.

"Brexit без соглашения с правительством Джонсона куда, куда более вероятен, чем Brexit без соглашения с правительством Терезы Мэй.

Джонсон куда более пылок против Евросоюза. Он, возможно, один из людей, которые начали движение евроскептиков в Великобритании 25-30 лет назад, когда он работал журналистом в Брюсселе. У него было много негативных статей о Евросоюзе. Кроме того, пылкими евроскептиками переполнен его кабинет", утверждает эксперт.

Более осторожного мнения придерживается ассоциированный исследователь Латвийского внешнеполитического института Алдис Аустерс.

"Я думаю, говорить об этом слишком рано. Думаю, риторика Бориса Джонсона в большей мере объясняется предвыборной тактикой.

Понятно, что в Великобритании будут внеочередные выборы. Только вопрос, будут они до или после Brexit. Сейчас мне кажется, что Джонсону было бы выгодно организовать выборы перед, так как позиции лейбористов сейчас довольно слабы и популярной Джереми Корбина упала довольно низко. То, чего сейчас хотят консервативные тори - вернуть тех потерянных избирателей, которые отвернулись от них во время Мэй. Поэтому они как своего ведущего выбрали Джонсона. В свою очередь Джонсон своей риторикой хочет подтвердить то, что тори находятся на своих позициях и настаивают на выходе вне зависимости от того, есть ли соглашение", - указал Аустерс.

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Может ли в случае выхода без соглашения пострадать и экономика Латвии?

Все опрошенные эксперты соглашаются, что моментального эффекта от выхода Великобритании Латвия не ощутит. "Великобритания не является нашим крупнейшим торговым партнером и наша экономика не так тесно связана с Германией. Если в Германии из-за Brexit начнется экономическая рецессия или ослабления, у этого не будет прямого влияния на экономику Латвии. В этом плане мы немного защищены", - говорит Аустерс.

На самом деле, в то же самое время существует риск, что Brexit может негативно отозваться на экономический рост Латвии в среднесрочном или долгосрочном порядке.

"К примеру, экономика Литвы связана с Германией куда теснее, чем наша. Если в Германии будет экономическая рецессия или ослабление, это отразится на экономике Литвы, что в свою очередь может негативно повлиять на экономику Латвии", - добавил эксперт.

Говоря о среднесрочном или долгосрочном росте, Даунис Ауерс указывает, что Brexit мог бы повлиять на доступные Латвии фонды ЕС. "Есть такая возможность, что Великобритания не будет платить Евросоюзу свой долг. Мэй была готова заплатить 45-46 миллиардов евро, однако Джонсон сказал, что если выход произойдет без соглашения, то он не видит необходимости что-то платить. Это, конечно, повлияет на денежный поток в общем бюджете ЕС и доступные странам фонды", - утверждает Ауерс.

Он также добавляет, что Brexit в любом случае может раскачать мировую экономику в целом.