Новый корпус т/ц Alfa за 55 млн евро: Смотрите, что происходит за месяц до открытия
Приближается окончание строительных работ в торговом центре Alfa. И хотя двери новой пристройки для обычных посетителей ещё не открыты, Русскому TVNET удалось туда заглянуть. Смотрите нашу видеопрогулку.
Видео: Как проходит строительство пристройки т/ц Alfa:
Открытие нового корпуса торгового центра Alfa состоится 5 сентября.
Новая пристройка Alfa вместе с новопостроенной автостоянкой увеличит общую площадь торгового парка на 55 000 квадратных метров. После открытия пристройки общая площадь торгового центра составит 154 000 квадратных метров, а число арендаторов увеличится с 170 до 210.
Также увеличится количество парковочных мест. Теперь их будет 1750. До реализации проекта на территории торгового центра было на 300 парковочных мест меньше.
Галерея: Месяц до открытия нового корпуса торгового центра Alfa
Проект по расширению торгового парка, который близится к завершению, предусматривает строительство новой трёхэтажной пристройки с ресторанной зоной на последнем этаже.
На первых двух этажах нового здания будут обустроены магазины одежды. На третьем этаже посетителям будут доступны детская развлекательная зона и спортивный клуб.
Инвестиции составили 55 млн евро.
Напомним, в январе 2019 года процесс строительных работ в торговом центре выглядел так: