Новый корпус т/ц Alfa за 55 млн евро: Смотрите, что происходит за месяц до открытия

Новая пристройка Alfa вместе с новопостроенной автостоянкой увеличит общую площадь торгового парка на 55 000 квадратных метров. После открытия пристройки общая площадь торгового центра составит 154 000 квадратных метров, а число арендаторов увеличится с 170 до 210.

Также увеличится количество парковочных мест. Теперь их будет 1750. До реализации проекта на территории торгового центра было на 300 парковочных мест меньше.