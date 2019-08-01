В США разбился истребитель; пострадали семь человек

В Калифорнии, США, в Долине смерти Национального парка упал истребитель F/A-18E Super Hornet, ранив семерых посетителей парка. Судьба пилота до сих пор неизвестна, сообщает DPA.
Травмы пострадавших не серьезные.
Происшествие было зарегистрировано в 10 часов по местному времени недалеко от округа, который называют каньоном Звездных войн, а также недалеко от военного склада China Lake.
"Мы по-прежнему пытаемся выяснить все с нашей стороны", - сказала представитель военного флота по связям с прессой Лидия Бок, добавив, что начала поисково-спасательная операция.
"Это один из наших главных объектов осмотра", - рассказал представитель Долины смерти Национального парка Патрик Тейлор.
Воздушные силы и флот используют этот район для военных учений с начала 30-х годов.