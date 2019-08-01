В новом сезоне Дзиеркалс за рижское "Динамо" не сыграет

Латвийский нападающий Мартиньш Дзиеркалс в следующем сезоне не будет выступать за рижское "Динамо", сообщает передача Sporta Studija Латвийского телевидения.
Как сообщает передача, сторонам не удалось договориться о возможностях сотрудничества.
"По отношению ко всем игрокам - они должны быть патриотами своего клуба. Не всегда финансы выражают все. И особенно молодым игрокам нужно себя показать. Цели Мартиньша должны быть немного выше. Думаю, его целью должна быть НХЛ. Пусть он сам решает, каким образом он туда [в Северную Америку] вернется" , - цитирует агентство LETA слова главного тренера "Динамо" Гирта Анкипанса.
В прошлом сезоне 22-летний Дзиеркалс в 42 играх забросил пять шайб и сделал восемь результативных передач. Он был выдвинут на награду лучшего молодого игрока сезона КХЛ.
Отметим, что перед "Динамо" Дзиеркалс в сезоне 2017/2018 выходил на лед в четырех играх регулярного чемпионата АХЛ, в которых в составе "Marlies" из Торонто результативностью не отличился, но заработал коэффициент полезности -4.