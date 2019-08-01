Госконтроль получил права взыскания материального ущерба

Изначально обязанности взыскания ущерба будут возложены на структуру, проходящую процесс ревизии, но, если та не предпримет необходимых действий, взысканием займется Госконтроль, который издаст соответствующий административный акт. Виновные должностные лица будут иметь право оспорить его в суде.

Госконтролер Элита Круминя ранее поясняла, что поправки касаются именно незаконных действий должностных лиц, а не возможного ущерба, нанесенного нецелесообразными действиями. Взыскание будет предприниматься в том случае, если были нарушены правила нормативных актов и констатирован ущерб.

Поправки также подразумевают, что госконтролеру раз в год нужно будет отчитываться перед Сеймом о работе Госконтроля, и первый отчет о работе, проделанной в этом году, нужно будет предоставить уже в 2020 году.

Изменения в законе о Госконтроле связаны с поправками к закону о предотвращении растраты публичного капитала и имущества, которые Сейм принял в конце мая. Эти поправки подразумевают увеличение срока исковой давности для возмещения ущерба с нынешних двух до четырех лет, а также то, что ущерб, нанесенный должностным лицом по причине невнимательности, может быть взыскан в размере, не превышающем годовую зарплату данного лица.