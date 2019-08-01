Чт, 1.08.2019
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Назван новый главный тренер мужской сборной Латвии по баскетболу

Роберт Штелмахерс

ФОТО: FIBA (www.championsleague.basketball)

Правление Латвийского баскетбольного союза (LBS) в четверг утвердило на посту главного тренера мужской сборной Латвии Роберта Штелмахерса, сообщает агентство LETA.

Ранее Штелмахерс уже работал в тренерском коллективе сборной Латвии.

45-летний Штелмахерс прошлые два сезона руководил клубом "Ventspils", а этим летом встал у руля чемпиона Эстонии таллиннского "Kalev"/"Cramo".

Тренерскую карьеру он начал в 2009 году, когда стал главным тренером вильнюсского "Perlas", а затем короткое время руководил клубом "Lietuvos rytas". После этого он вернулся в фарм-клуб "Lietuvos rytas" "Perlas".

Летом 2012 года тренер переехал в Вентспилс, и в 2013 году привел команду к победе в Балтийской баскетбольной лиге и Латвийской баскетбольной лиге.

В 2016 году он встал у руля команды "Valmiera"/ORDO и привел клубу к первому чемпионскому титулу LBL. Затем он перешел в польский клуб "Energa Czarni" и довел его до полуфинала местного чемпионата.

В позапрошлом году Штелмахер вернулся в "Ventspils" и привел клуб к очередным трофеям как в чемпионате Латвии, так и в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге.

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