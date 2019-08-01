Чт, 1.08.2019
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Россия проводит в Балтийском море масштабные военные учения

Российские военные корабли на Балтике

ФОТО: Reuters/ScanPix

1 августа в Балтийском море стартует крупное учение Военно-морского флота (ВМФ) России "Океанский щит - 2019", сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 1 по 9 августа под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова в акватории Балтийского моря проводится оперативное учение "Океанский щит - 2019"", - заявили в Минобороны РФ.

"Всего привлекается 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, 10 634 человека личного состава Вооруженных сил Российской Федерации", - сказали в ведомстве.

"Замыслом учения предусматривается отработка вопросов применения межфлотской группировки ВМФ. Кроме того, в рамках мероприятия планируется проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации и отработать навыки по управлению силами флота", - подчеркнули в военном ведомстве РФ.

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