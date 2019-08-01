KNAB просят расследовать незаконные действия работников Автотранспортной дирекции

На время следствия Lux Express попросил министра сообщения Талиса Линкайтса отстранить от должности председателя правления Автотранспортной дирекции Кристиана Годиньша.

"Правозащитному учреждению передали информацию о доказательствах, что сотрудники Автотранспортной дирекции организовали или были вовлечены в организацию провокации против Lux Express. Годиньш публично признал, что готовит письмо Министерству экономики и коммуникаций Эстонии, в котором попросит аннулировать разрешение Lux Express на маршруте Таллинн-Рига-Биржай. Несмотря на то, что в течение последнего месяца у нас была повышенная интенсивность проверок, нарушений констатировано не было, однако нас тревожит ситуация, в которой реализатор политики сферы неэтичными методами пытается сделать все возможное, чтобы остановить новые маршруты Lux Express, а также негативно повлиять на репутацию предприятия в Латвии", - указал председатель правления Lux Express Янно Ритсбергс.

Правление Lux Express считает, что такие действия вызывают серьезные подозрения в неспособности Автотранспортной дирекции обеспечить беспристрастный надзор за рынком и выполнять свои прямые обязанности.

"Автотранспортная дирекция указывает, что ее миссия - обеспечить равнозначные возможности и условия для всех перевозчиков. При попытках сотрудников дирекции самим создать ситуации для аннулирования лицензии Lux Express появляется ощущение, что это делается в интересах конкретных участников рынка. Мы знаем, что в Латвии рынок сухопутных перевозок исторически был очень политизирован, поэтому просим министра на время расследования отстранить главу дирекции, так как согласно Уголовному закону такие действия можно классифицировать как злоупотребление служебными полномочиями", - указал Ритсбергс.

Кроме того, Lux Express попросило провести расследование и того, не организовали ли провокацию работники Автотранспортной дирекции, согласовав действия с другими участниками рынка.

Напомним, 19 июля Lux Express начал регулярные пассажироперевозки по автобусному маршруту Рига-Биржай-Даугавпилс, в создание которого был инвестирован один миллион евро.