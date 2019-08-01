Ну и морда! Озлобленный кот стал новой звездой соцсетей
Кот по кличке Джуно стал новой Интернет-звездой. Внимание десятков тысяч пользователей Сети привлекло специфическое выражение морды животного, пишет Daily Mail.
Такой хмурый вид кот получил благодаря генетике - предполагается, что он является помесью гималайской и бирманской пород. Его кажущуюся озлобленной морду обрамляет густая шерсть, сформированная в своеобразные "рога" на макушке.
Заметив бурную реакцию на внешность животного в жизни, его владелица Доминик Тета решила создать ему собственную страничкув Instagram. По словам женщины, кот выглядит недовольным практически всегда.
"Мы думаем, что это в основном связано с его странной породой, потому что Джуно на самом деле очень спокойный и совсем не злой", - пояснила она.
Хозяйка не знает, какие точно кошачьи породы унаследовал ее любимец, поэтому решила подвергнуть его ДНК-тесту.
"В настоящее время мы ждем результатов анализа ДНК, чтобы уточнить это, но я знаю Джуно со дня его рождения и нахожу его историю забавной - он был единственным котенком в помете, что очень необычно и совершенно неожиданно", - отметила Доминик и в шутку добавила, что,
вероятно, ее питомец "съел своих братьев и сестер в утробе матери", поэтому и имеет столь специфический внешний вид.
На аккаунт Джуно в Instagram подписаны уже 184 тысячи человек. Кроме того, хозяйка запустила линию одежды с изображением кота - на всех предметах гардероба под его портретом стоит подпись: "Настроение". По словам Доминик, она очень удивлена такой популярности своего питомца, но рада за него: "Мне нравится видеть, что у него есть последователи по всему миру, есть люди, гуляющие по Германии и Австралии, одетые в спортивные кофты с Джуно".