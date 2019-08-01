Символ московских протестов: подросток с конституцией РФ в руках

Ольга в этом году закончила среднюю школу и поступили в МГУ на факультет журналистики.

В интервью порталу "Медуза" она указала, что посетила все оппозиционные протесты, начиная с 9 сентября 2018 года. Девушку задерживали многократно. 12 июня ее арестовали за поддержку журналиста Ивана Голунова, а 26 июля - за раздачу листовок. "Но в них не было агитации, там вообще не было ни слова об акции", - указала девушка.

Листовки были направлены на то, что независимых кандидатов незаконно отказались регистрировать на выборы в думу Москвы. Ольга рассказывает, что 15 июля добровольно раздавала листовки на Трубной площади. Полицейские подошли к ней, однако ничего незаконного не увидели и ушли. Однако 26 июля листовки сфотографировали, и девушка была задержана, хоть и противилась попыткам усадить ее в полицейский автомобиль.

На вопрос журналистов, что родители думают о ее действиях, Ольга ответила: "Мама очень против того, что я хожу на митинги, так как боится последствий. А отец просто богословит Путина и Сталина, считает лучшими руководителями и не уважает протестующих"."

"Мне категорически запретили ходить на митинги. Но в этом вопросе я не смогла послушаться родителей - правда важнее", - заявила она.

Ольга живет в Воскресенске - в городе в Московской области. На просьбу прокомментировать высказывания мэра Москвы Сергея Собянина, что многие участники протестов - из регионов и дума Москвы к ним вообще не относится, девушка указала, что это вопрос принципа.

"На меня в частности выборы в Московскую думу не относятся. Но несправедливость касается всех", - считает она. "Сегодня Московская дума, завтра губернатор округа, а через неделю глава Воскресенского района. Это только вопрос времени.

Глупо думать, что этот митинг только за свободные выборы и допуск кандидатов. Это митинг в защиту элементарных конституционных ценностей. Демократическое правительство вообще не задумалось бы поставить их под сомнение".

Читаем конституцию омону pic.twitter.com/pqLiYdmvJd — Алексей Абанин (@aban_in) July 27, 2019

26 июля девушка читала солдатам Нацгвардии, которые задержали более 1000 протестующих, 31 пункт конституции Российской Федерации: "У граждан Российской Федерации есть право мирно собираться без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикеты".

"Я не ждала никакой реакции. Я лишь хотела напомнить им, что мы вышли с мирными целями и без оружия, а они нет", - рассказала Ольга. Другие протестующие и журналисты начали ее фотографировать, после чего фотографии попали в СМИ и соцсети.

В России девушка вызвала неоднозначную реакцию - пока либеральнее настроенные характеризуют ее как символ протеста, сторонники правительства делятся видео задержания Ольги, на котором девушка кроет матом полицейских, которые ее уводят.

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