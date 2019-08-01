Ледовый холл стадиона "Даугава" готовы построить пять компаний

Он информировал, что полученные заявки будут рассмотрены в течение следующей недели.

Ранее сообщалось, что ледовый холл на стадионе, который будет служить тренировочной площадкой для участников чемпионата мира по хоккею, необходимо построить до начала 2021 года, в противном случае у Латвийской федерации хоккея нет полной уверенности в том, что чемпионат 2021 года, который планируется провести вместе с Белоруссией, состоится и в Риге. По данным портала TVNET, Белоруссия готова провести чемпионат одна.

"Первая закупка закончилась без результата, так как заявку подал только один, не соответствовавший требованиям претендент. Мы немного снизили требования, поэтому теперь все должно быть в порядке. Общие затраты на строительство холла составят 10,5 млн евро, а процесс проектирования и строительства займет 18 месяцев", - сообщил член правления "Kultūras un sporta centra Daugavas stadions" Гунтис Залитис.

Ледовый холл на стадионе необходимо сдать в эксплуатацию до февраля 2021 года, чтобы его можно было использовать для чемпионата. Если на проектирование и строительство здания потребуется 18 месяцев, то договор со строителями должен быть заключен не позднее сентября этого года.