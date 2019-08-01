В московский "Спартак" перешел чемпион мира по футболу

Громкий трансфер в российском футболе - в московский "Спартак" перешел полузащитник дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле. Москвичи арендовали футболиста до окончания сезона 2019/20.
По предварительным данным, сумма необязательного выкупа составит 8 миллионов евро. "Спартак" обязался полностью платить немцу зарплату, составляющую порядка 3 миллионов евро в год, пишет "Чемпионат".
Стоит отметить, что 28-летний немец стал первым футболистом в истории "Спартака", которому к моменту трансфера в клуб удалось стать чемпионом мира.
"Более чем счастлив оказаться в Москве, очень взволнован. Благодарен "Спартаку" за тёплый приём. Вперёд, "Спартак", — написал Шюррле на странице в "Инстаграме".
"У меня не было давления, чтобы быстро принять решение. После предложения "Спартака" у нас были интенсивные переговоры с хорошими результатами. "Спартак" — это хорошо зарекомендовавший себя клуб с амбициозными целями. Москва — это новый опыт. Язык, конечно, непростой, но это не препятствие, мне интересно получить новые впечатления", — цитирует футболиста Sport.de.
Сезон-2018/19 Шюррле провёл в аренде в "Фулхэме". За лондонский клуб футболист отыграл 25 матчей. На его счету 6 результативных ударов. Контракт немца с "Боруссией" рассчитан до лета 2021 года. Ранее он выступал за "Майнц", "Байер", "Челси" и "Вольфсбург".