В московский "Спартак" перешел чемпион мира по футболу

По предварительным данным, сумма необязательного выкупа составит 8 миллионов евро. "Спартак" обязался полностью платить немцу зарплату, составляющую порядка 3 миллионов евро в год, пишет "Чемпионат".

Стоит отметить, что 28-летний немец стал первым футболистом в истории "Спартака", которому к моменту трансфера в клуб удалось стать чемпионом мира.

"Более чем счастлив оказаться в Москве, очень взволнован. Благодарен "Спартаку" за тёплый приём. Вперёд, "Спартак", — написал Шюррле на странице в "Инстаграме".

"У меня не было давления, чтобы быстро принять решение. После предложения "Спартака" у нас были интенсивные переговоры с хорошими результатами. "Спартак" — это хорошо зарекомендовавший себя клуб с амбициозными целями. Москва — это новый опыт. Язык, конечно, непростой, но это не препятствие, мне интересно получить новые впечатления", — цитирует футболиста Sport.de.