Непопсовая элегантность: стиль латвийских ценителей академической музыки в Юрмале
с 22 по 28 июля в зале "Дзинтари" в рамках пятого Юрмальского фестиваля прошли шесть великолепных концертов, которые посетили более 13 000 поклонников классической музыки.
Почетный гость фестиваля оперный певец Александр Антоненко, а также признанные в Латвии и во всем мире артисты Интарс Бусулис, Ивета Апкална, Вестардс Шимкус, Кристине Баланас, Анджела Гоба, Алиса Зиновьева, пианисты Осокины, Молодежный симфонический оркестр столетия Латвии под управлением дирижера Айнарса Рубикиса и другие артисты подарили зрителям незабываемые моменты наслаждения музыкой в концертном зале "Дзинтари".
Какое событие - такая и публика. Оцените элегантный стиль гостей, пришедших на заключительный концерт Юрмальского фестиваля.
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