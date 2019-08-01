Чт, 1.08.2019
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  • Непопсовая элегантность: стиль латвийских ценителей академической музыки в Юрмале

Непопсовая элегантность: стиль латвийских ценителей академической музыки в Юрмале
Фото

ФОТО: Pauls Zvirbulis

с 22 по 28 июля в зале "Дзинтари" в рамках пятого Юрмальского фестиваля прошли шесть великолепных концертов, которые посетили более 13 000 поклонников классической музыки.

Почетный гость фестиваля оперный певец Александр Антоненко, а также признанные в Латвии и во всем мире артисты Интарс Бусулис, Ивета Апкална, Вестардс Шимкус, Кристине Баланас, Анджела Гоба, Алиса Зиновьева, пианисты Осокины, Молодежный симфонический оркестр столетия Латвии под управлением дирижера Айнарса Рубикиса и другие артисты подарили зрителям незабываемые моменты наслаждения музыкой в концертном зале "Дзинтари".

Какое событие - такая и публика. Оцените элегантный стиль гостей, пришедших на заключительный концерт Юрмальского фестиваля.

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