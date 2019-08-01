Дело Римшевича и Мартинсонса рассмотрит суд Рижского района в Риге

Как сообщила председатель суда Рижского района в Риге Илзе Силиневича, дело первоначально было направлено суду Видземского предместья Риги, потому что, с точки зрения прокуратуры, преступление было совершено в Риге. Однако суд Видземского предместья перенаправил дело в Юрмалу, потому что последнее правонарушение, фигурирующее в деле, было совершено в Юрмале.

Судья Юрмальского суда констатировала, что указанное правонарушение было совершено в 2012 году, и в материалах дела имеются и другие преступления, совершенные позже, в том числе взяточничество. Она направила дело обратно в суд Видземского предместья Риги.

Силиневича обратилась в Верховный суд и другие органы, потому что закон не оговаривает, как поступать в таких ситуациях. Дело повторно передано в суд Рижского района, однако в Юрмале в этот период все судьи, кроме одной, находились в отпуске, и дело в рандомном порядке получила судья Инесе Битениеце, работающая в суде Рижского района в Риге. Она и примет дальнейшие решения по рассмотрению дела.

Дата судебного заседания пока не назначена.

Пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска ранее сообщила, что Римшевич обвиняется в двух преступлениях - прием взятки в виде поездки на отдых и денежная взятка. Также ему предъявлено обвинение в легализации преступно нажитых финансовых средств.

Мартинсонсу инкриминируются два преступления - поддержка предложения взятки и поддержка принятия взятки. Ему тоже предъявлено обвинение в легализации преступно нажитых финансовых средств.

Как сообщалось, 24 мая прокурор Виорика Йиргена приняла новое решение, изменив и дополнив обвинения Римшевичу и Мартинсонсу - дополнительно к уже предъявленным обвинениям обоим инкриминируется также присвоение преступно нажитых 250 000 евро. Также начат процесс против некоего не названного предприятия о применении принудительных мер воздействия, потому что отмывание денег происходило в интересах этого юридического лица.

Генеральная прокуратура считает, что Римшевич использовал взятку в размере 250 000 евро, чтобы от имени предприятия приобрести недвижимое имущество.