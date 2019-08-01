Видео: недалеко от Валги настойчивый медведь пытается "взломать" трейлер

Как в комментариях отметил сам автор видео, он снял эти кадры, находясь в тракторе.

Как сообщалось ранее, в последние годы в Латвии летом все чаще можно заметить медведей не только на границе с Эстонией и Россией, но и в центральной части страны и даже в Курземе.