Чт, 1.08.2019
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Видео: недалеко от Валги настойчивый медведь пытается "взломать" трейлер

ФОТО: Ekrānuzņēmums

В социальной сети Facebook большую популярность набирает видео пользователя Яниса Эгле. На ролике, снятом в Эстонии, приблизительно в 10 км от Валги, видно, как медведь старается "взломать" трейлер, а позднее заглядывает и в автомобили. 

Видео: Медведь "взламывает" трейлер и проверяет автомобили 

Как в комментариях отметил сам автор видео, он снял эти кадры, находясь в тракторе.

Как сообщалось ранее, в последние годы в Латвии летом все чаще можно заметить медведей не только на границе с Эстонией и Россией, но и в центральной части страны и даже в Курземе.

Например, в мае этого года о прогулках медведя по улицам волости сообщили жители Калснавы, а незадолго до Лиго в эстонском городе Валга были замечены сразу двое медведей.

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