Видео из Елгавы: утиный выводок ловко вышел из ситуации на оживленной дороге

RUS TVNETКрасоткаЖивотныеВидео из Елгавы: утиный выводок ловко вышел из ситуации на оживленной дорогеВидео из Елгавы: утиный выводок ловко вышел из ситуации на оживленной дорогеРусский TVNET 2 1 августа 2019, 19:44ФОТО: UnplashИнтеллигентность животных не стоит недооценивать - утиный выводок из Елгавы отличный тому пример! Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как утиный выводок пытается пересечь дорогу с крайне интенсивным движением. Поняв, что это невозможно, они ловко выходят из ситуации!Так и люди могли бы взять брать с птиц и не перебегать дорогу в неположенном месте! 2 елгаваживотные