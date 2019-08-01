Чт, 1.08.2019
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Видео из Елгавы: утиный выводок ловко вышел из ситуации на оживленной дороге

ФОТО: Unplash

Интеллигентность животных не стоит недооценивать - утиный выводок из Елгавы отличный тому пример! 

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как утиный выводок пытается пересечь дорогу с крайне интенсивным движением. Поняв, что это невозможно, они ловко выходят из ситуации!

Так и люди могли бы взять брать с птиц и не перебегать дорогу в неположенном месте! 

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