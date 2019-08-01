Самый красивый гол этого лета: Педро перебросил вратаря пяткой
В Английской Премьер-лиге прошёл товарищеский матч между командами "Ред Булл Зальцбург" и "Челси". В общем счёте в ворота команд залетели восемь мячей (3:5), один из которых был по-настоящему шедевральным.
Сначала полузащитник Росс Баркли перебросил всю защиту австрийского клуба, после чего испанский футболист Педро, неожиданно выбежавший из-за спин противников, прямо в прыжке пяткой переправил мяч в ворота.
Стоявший в воротах Филипп Кен явно не ожидал такого финта. Оцените и вы!
Видео: Педро перебросил вратаря "Ред Булл Зальцбург" пяткой