Сойти с ума! 48-летняя Шиффер и 51-летняя Сеймур полностью обнажились для глянца
51-летняя Стефани Сеймур и 48-летняя Клаудия Шиффер в очередной раз доказали, что до сих пор по праву носят звание супермоделей всех времен. Да еще как доказали! Сексуальные красавицы снялись для итальянского Vogue абсолютно обнаженными.
Автором провокационных снимков стала 56-летний фотограф Кольер Шорр, вдохновившаяся работами легендарного немецкого-австралийского фотохудожника Хельмута Ньютона, лейтмотивом творчества которого всегда были уверенность в себе и сексуальность.
На Клаудии из одежды - только черные туфли на высоком каблуке, а интимные части ее роскошного тела прикрывают клатч и неоновые лодочки, которые она держит в руках.
Стефани не уступает своей коллеге по цеху в смелости - на ней лишь кожаный пояс, похожая обувь и украшение-ободок на шее.
К слову, в последний раз Сеймур красовалась на обложке итальянского Vogue аж 32 года назад!
Стоит отметить, что для Шиффер это тоже особенная съемка - ровно четверть века прошло с того дня, когда она впервые появилась на обложке Vogue.
"25 пять лет спустя после моей первой обложки для Vogue Italia. Работа с Кольер Шорр перенесла меня в эпоху Ричарда Аведона",
- написала супермодель на своей страничке в Instagram.
В общем, этот выпуск - настоящий must have. Так что ловите - совсем скоро он появится в продаже!
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