Лига Европы: "Рига" выбила чемпиона Польши, а "Лиепая" не смогла забить в Швеции

В четверг, 1 августа, состоялись ответные матчи второго отборочного раунда Лиги Европы, в которых "Рига" у себя дома обыграла чемпиона Польши, "Лиепая" на выезде не смогла забить шведскому "Норрчёпингу", а "Вентспилс" сыграл вничью на Мальте.
Рига - Пяст 2:1
Не всё было гладко в этом матче у "Риги". На 20-й минуте "Пяст" открыл счёт благодаря голу Хорхе Феликса, который убежал от защитника и перекинул мяч через вратаря Роберта Озолса.
Стоит отметить, что рижане уступали в счёте всего 6 минут, а затем ударом с 25 метров Армандс Петерсонс поразил верхний угол польских ворот.
Во втором тайме обе команды играли осторожно и не бежали вперёд сломя голову, так как цена ошибки была слишком высока. Ничейный счёт продержался до 82-й минуты, когда Денис Ракель сделал передачу на польского игрока "Риги" Камиля Белинськи, который и забил второй гол в ворота чемпиона Польши - 2:1.
Счёт по сумме двух встреч стал равным (4:4), но "Рига" прошла дальше за счёт двух мячей забитых на чужом поле. Кстати, стоит отметить, что "Рига" впервые в своей истории вышла в третий отборочный раунд Лиги Европы.
Paldies visiem, kas ticēja! Mēs to izdarījām! 🔥🔥🔥🔥🦁⚽️🇱🇻🤗👍👊 pic.twitter.com/M8q6ZODr7u— Riga FC (@RigaFC_Official) August 1, 2019
Лиепая - Норрчёпинг 0:1
К сожалению, для лиепайчан выступления в еврокубках подошли к концу. Подопечные Александра Старкова потерпели домашнее поражение от шведского "Норрчёпинга" со счётом 0:1, а неделю назад на выезде латвийский клуб уступил со счётом 2:0.
Лиепайский клуб старался создавать моменты, наносил удары по воротам, но мяч никак не хотел достичь цели. Единственный гол в матче за минуту до конца основного времени забил Сеад Хакшабанович, который вывел "Норрчёпинг" в следующий раунд, где шведам предстоит встреча с израильским клубом "Хапоэль Беэр-Шева".
Nespējam atslēgt arī otrā spēlē pretinieku vārtus, piedzīvojam zaudējumu 0:1 un summā 0:3, paldies visiem par lielo atbalstu! Jūs bijāt fantastiski! Tiekamies jau @FutbolaVirsliga spēlēs! #fkliepaja pic.twitter.com/tDFovJ0t1q— FK Liepāja (@LiepajaFK) August 1, 2019
Гзира - Вентспилс 2:2
После разгромной домашней победы (4:0) "Вентспилс" вынужден был ехать играть ответную игру на Мальту, хотя все понимали - чудо маловероятно и "жёлто-синие" пройдут дальше. Так и случилось.
Мальтийцы, правда, не собирались сдаваться и на 15-й минуте вышли вперёд. Во втором тайме "Вентспилс" сконцертрировался на сохранении выгодного счёта и не спешил в атаку.
Несмотря на пассивную игру в нападении Евгений Казачок сумел сравнять счёт на 72-й минуте, а на 79-й Михайло Сергийчук вывел "Вентспилс" вперёд. В компенсированное время хозяевам вновь удалось забить, но больше ничьей мальтийцы добиться не смогли.
🔥🔥🔥 Yesssssss!!!! @GziraUnitedFC - @fkventspils_ - 2:2 (1:0) FT👊⚽️💛💙 #FKV #fkventspils #Ventspils #Futbols #EuropaLeagueQualifiers #GZIvsVEN pic.twitter.com/3HRjnF7pVb— FK Ventspils (@fkventspils_) August 1, 2019
В третьем отборочном раунде Лиги Европы "Вентспилс" сыграет с португальским клубом "Витория Гимарайнш", а "Риге" предстоит матч с клубом ХИК, который является чемпионом Финляндии. Матчи пройдут 8 и 15 августа.
Напомним, что для попадания в групповой этап Лиги Европы необходимо преодолеть барьер из четырёх раундов квалификации.