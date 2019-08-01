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Лига Европы: "Рига" выбила чемпиона Польши, а "Лиепая" не смогла забить в Швеции

Алексей Вишняков, "Рига" (слева)

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В четверг, 1 августа, состоялись ответные матчи второго отборочного раунда Лиги Европы, в которых "Рига" у себя дома обыграла чемпиона Польши, "Лиепая" на выезде не смогла забить шведскому "Норрчёпингу", а "Вентспилс" сыграл вничью на Мальте.

Рига - Пяст 2:1

Не всё было гладко в этом матче у "Риги". На 20-й минуте "Пяст" открыл счёт благодаря голу Хорхе Феликса, который убежал от защитника и перекинул мяч через вратаря Роберта Озолса.

Стоит отметить, что рижане уступали в счёте всего 6 минут, а затем ударом с 25 метров Армандс Петерсонс поразил верхний угол польских ворот.

Во втором тайме обе команды играли осторожно и не бежали вперёд сломя голову, так как цена ошибки была слишком высока. Ничейный счёт продержался до 82-й минуты, когда Денис Ракель сделал передачу на польского игрока "Риги" Камиля Белинськи, который и забил второй гол в ворота чемпиона Польши - 2:1.

Счёт по сумме двух встреч стал равным (4:4), но "Рига" прошла дальше за счёт двух мячей забитых на чужом поле. Кстати, стоит отметить, что "Рига" впервые в своей истории вышла в третий отборочный раунд Лиги Европы.

Лиепая - Норрчёпинг 0:1

К сожалению, для лиепайчан выступления в еврокубках подошли к концу. Подопечные Александра Старкова потерпели домашнее поражение от шведского "Норрчёпинга" со счётом 0:1, а неделю назад на выезде латвийский клуб уступил со счётом 2:0.

Лиепайский клуб старался создавать моменты, наносил удары по воротам, но мяч никак не хотел достичь цели. Единственный гол в матче за минуту до конца основного времени забил Сеад Хакшабанович, который вывел "Норрчёпинг" в следующий раунд, где шведам предстоит встреча с израильским клубом "Хапоэль Беэр-Шева".

Гзира - Вентспилс 2:2

После разгромной домашней победы (4:0) "Вентспилс" вынужден был ехать играть ответную игру на Мальту, хотя все понимали - чудо маловероятно и "жёлто-синие" пройдут дальше. Так и случилось.

Мальтийцы, правда, не собирались сдаваться и на 15-й минуте вышли вперёд. Во втором тайме "Вентспилс" сконцертрировался на сохранении выгодного счёта и не спешил в атаку.

Несмотря на пассивную игру в нападении Евгений Казачок сумел сравнять счёт на 72-й минуте, а на 79-й Михайло Сергийчук вывел "Вентспилс" вперёд. В компенсированное время хозяевам вновь удалось забить, но больше ничьей мальтийцы добиться не смогли.

В третьем отборочном раунде Лиги Европы "Вентспилс" сыграет с португальским клубом "Витория Гимарайнш", а "Риге" предстоит матч с клубом ХИК, который является чемпионом Финляндии. Матчи пройдут 8 и 15 августа.

Напомним, что для попадания в групповой этап Лиги Европы необходимо преодолеть барьер из четырёх раундов квалификации.

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