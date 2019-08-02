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  • "По беспределу влетели в толпу и начали всех валить": действия омоновцев против болельщиков "Спартака"

"По беспределу влетели в толпу и начали всех валить": действия омоновцев против болельщиков "Спартака"
Видео

ФОТО: Кадр из видео

1 августа издание Baza опубликовало видео, на котором отчётливо виден момент нападения сотрудников Росгвардии на болельщиков "Спартака" на стадионе в Ростове-на-Дону 20 июля.

Предупреждаем, на видео запечатлено насилие. Впечатлительным - не смотреть!

В частности, сотрудники ОМОНА брутально разделяют толпу, стоящую к ним спиной, в том числе расталкивая футбольных фанатов дубинками. Также сотрудники Росгвардии изолируют по меньшей мере двоих мужчин: их тащат по полу и бьют дубинками.

Контекст:

  • Инцидент произошел 20 июля после матча "Ростов" - "Спартак" в подтрибунном помещении "Ростов-Арены". Очевидцы рассказали, что стюарды долго не выпускали людей со стадиона, из-за чего начался конфликт.
  • В какой-то момент, по словам очевидцев, появились омоновцы, которые "по беспределу влетели в толпу и начали всех валить".

Отметим, в МВД России возложили ответственность на болельщиков: по заявлению госслужб, ОМОН привлекли к задержанию болельщиков, которые нарушали порядок.

В то же время "Спартак" обратился в Генпрокуратуру с просьбой о проверке деятельности сотрудников стадиона и правоохранительных органов.

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