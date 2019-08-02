"По беспределу влетели в толпу и начали всех валить": действия омоновцев против болельщиков "Спартака"

В июле на стадионе в Ростове-на-Дону бойцы местной Росгвардии жёстко разогнали фанатов «Спартака». Позже местные власти заявили, что болельщики хулиганили и сами провоцировали беспорядки на арене.



На этом видео – методы работы Росгвардии с «разъярёнными» красно-белыми фанатами. pic.twitter.com/HtCCaOVzw3