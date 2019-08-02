"По беспределу влетели в толпу и начали всех валить": действия омоновцев против болельщиков "Спартака"
1 августа издание Baza опубликовало видео, на котором отчётливо виден момент нападения сотрудников Росгвардии на болельщиков "Спартака" на стадионе в Ростове-на-Дону 20 июля.
Предупреждаем, на видео запечатлено насилие. Впечатлительным - не смотреть!
В июле на стадионе в Ростове-на-Дону бойцы местной Росгвардии жёстко разогнали фанатов «Спартака». Позже местные власти заявили, что болельщики хулиганили и сами провоцировали беспорядки на арене.— baza (@bazabazon) August 1, 2019
На этом видео – методы работы Росгвардии с «разъярёнными» красно-белыми фанатами. pic.twitter.com/HtCCaOVzw3
В частности, сотрудники ОМОНА брутально разделяют толпу, стоящую к ним спиной, в том числе расталкивая футбольных фанатов дубинками. Также сотрудники Росгвардии изолируют по меньшей мере двоих мужчин: их тащат по полу и бьют дубинками.
Контекст:
- Инцидент произошел 20 июля после матча "Ростов" - "Спартак" в подтрибунном помещении "Ростов-Арены". Очевидцы рассказали, что стюарды долго не выпускали людей со стадиона, из-за чего начался конфликт.
- В какой-то момент, по словам очевидцев, появились омоновцы, которые "по беспределу влетели в толпу и начали всех валить".
Ну и понеслось!— Угодник (@UgodnikOnTour) July 20, 2019
Со спины ворвался ОМОН и начал применять спецсредства ко всем без разбора, добивая упавших.
21ый век!
Просто нелюди!@rfsruofficial @rfpl pic.twitter.com/iayzz1HTUh
Отметим, в МВД России возложили ответственность на болельщиков: по заявлению госслужб, ОМОН привлекли к задержанию болельщиков, которые нарушали порядок.
В то же время "Спартак" обратился в Генпрокуратуру с просьбой о проверке деятельности сотрудников стадиона и правоохранительных органов.