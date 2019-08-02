Александр Усик назвал имя лучшего на данный момент боксера

"По моему мнению - Тайсон Фьюри. Может быть. Это мое мнение. Мне просто нравится, как он дерется, как он боксирует".

Украинский спортсмен считает, что для него бой против Фьюри стал бы крупнейшим испытанием в тяжелом весе.

В связи с травмой мускула руки Усик был вынужден отложить дебют в тяжелом весе. Ожидается, что в октябре в США он встретится с уроженцем Камеруна из Франции Карлосом Такамой.

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В июле прошлого года, одержав победу в Мировой суперсерии бокса, Усик стал абсолютным чемпионом в первой тяжелой весовой категории (до 90,7 килограммов).

Украинский боксер за свою карьеру победил во всех 16 боях, 12 из них закончив нокаутом. Он также обеспечил Майрису Бриедису единственное поражение в карьере.

Ранее Усик уже говорил, что хотел бы встретиться в ринге с Фьюри, Джошуа или американцем Деонтеем Уайлдером.