Александр Усик назвал имя лучшего на данный момент боксера

Украинский боксер Александр Усик сейчас считает лучшим боксером-тяжеловесом мира Тайсона Фьюри, рассказал Усик в интервью Vringe.
"По моему мнению - Тайсон Фьюри. Может быть. Это мое мнение. Мне просто нравится, как он дерется, как он боксирует".
Украинский спортсмен считает, что для него бой против Фьюри стал бы крупнейшим испытанием в тяжелом весе.
В связи с травмой мускула руки Усик был вынужден отложить дебют в тяжелом весе. Ожидается, что в октябре в США он встретится с уроженцем Камеруна из Франции Карлосом Такамой.
Галерея: Усик нокаутировал Тони Белью
В июле прошлого года, одержав победу в Мировой суперсерии бокса, Усик стал абсолютным чемпионом в первой тяжелой весовой категории (до 90,7 килограммов).
Украинский боксер за свою карьеру победил во всех 16 боях, 12 из них закончив нокаутом. Он также обеспечил Майрису Бриедису единственное поражение в карьере.
Ранее Усик уже говорил, что хотел бы встретиться в ринге с Фьюри, Джошуа или американцем Деонтеем Уайлдером.
"У меня спрашивали, с кем я хотел бы драться. Это трио сейчас самое сильное в мире в тяжелом весе. Если хочешь быть лучшим, то надо биться с лучшими", - сказал Усик.