Борданс отказался от идеи всеобъемлющего аудита судебной системы

С этой идеей Борданс выступил в начале февраля, когда Сейм принимал решение о выдаче для уголовного преследования его товарища по партии Юриса Юрашса.

16 июля на заседании правительства сам министр официально отказался от идеи всеобъемлющего аудита судебной системы, заявив, что не претендует и на выделенные из бюджета для этой цели 500 тыс. евро.