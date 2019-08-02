Пт, 2.08.2019
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Борданс отказался от идеи всеобъемлющего аудита судебной системы

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Янис Борданс

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Министр юстиции Янис Борданс (НКП) отказался от обещанного всеобъемлющего аудита судебной системы, затраты на который составили бы полмиллиона евро, пишет Latvijas avīze.

С этой идеей Борданс выступил в начале февраля, когда Сейм принимал решение о выдаче для уголовного преследования его товарища по партии Юриса Юрашса.

16 июля на заседании правительства сам министр официально отказался от идеи всеобъемлющего аудита судебной системы, заявив, что не претендует и на выделенные из бюджета для этой цели 500 тыс. евро.

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