Оторванные колеса и осколки стекла: в Бабитском крае в ДТП пострадали три машины

Утром в четверг водителям, которые в 8 утра поворачивали на улицу Алеяс в Бабитском крае, открылась неприятная картина - несколько бригад медиков оказывали первую помощь раненым людям, на проезжей части валялись детали машин, в том числе оторванные колеса и осколки стекол, сообщает передача.

Согласно предварительной информации полиции, известно, что фронтальное столкновение вызвал водитель легковушки, который превысил разрешенную скорость и несся в сторону Бабите. В результате, водитель потерял контроль над транспортным средством и выехал на встречную полосу, где был другой автомобиль, сообщает передача.

От сильного удара горе-гонщик отлетел и врезался в дерево, та же участь постигла и машину, ехавшую по встречной полосе. Через несколько секунд аварию потерпел еще один автомобиль - микроавтобус, который не успел затормозить.

По словам местных жителей, одного из пассажиров зажало в салоне автомобиля, его вытаскивали спасатели. Всего в больницу с различными травмами были доставлены три человека - мужчины в возрасте от 20 до 30 лет. На счастье, все были в сознании, а полученные ими травмы для жизни не опасны. Сам виновник ДТП от госпитализации отказался.

Причина аварии стала видна на алкометре - в выдохе агрессивного водителя оказалось 0,85 промилле алкоголя.

В свою очередь в разговоре с Degpunktā водитель не признался, что садился за руль. Наверное, амнезия.