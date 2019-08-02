В Индии врачи нашли во рту у мальчика 526 зубов

Ребенок страдал от боли и отека нижней челюсти.

В больницы медики сделали рентген и нашли причину боли - в нижней челюсти мальчика была киста, полная "ненормальных зубов", указала CNN заведующая отделением оральной патологии больницы Савитского зубоврачебного колледжа Пратиба Рамани.

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В прошлом месяце ребенку провели операцию, чтобы удалить кисту. Информация об этом была опубликована только сейчас, так как врачи исследовали каждый зуб отдельно.

"Там было 526 зубов, размер которых колебался от 0,1 до 15 миллиметров. Даже самые маленькие имели коронку, корень и слой эмали, что считается признаком зуба", - пояснила Романи.

У мальчика была диагностирована комбинированная одонтома - редкая патология, в основе которой могут лежать генетические или экологические факторы.

Возможно, у ребенка она развивалась уже несколько лет. Родители рассказали, что отек заметил уже тогда, когда мальчику было три года, однако но тогда не позволял дантистам себя исследовать.