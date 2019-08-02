ПСЖ лишил Неймара миллионов долларов

По информации источника, контракт форварда содержал пункт о бонусе в размере трех миллионов евро, если спортсмен попадет в список лучших футболистов года по версии ФИФА. 27-летний бразилец из числа лучших выбыл.

Кроме того, он опоздал на тренировку и был лишен премии за примерное поведение в размере 2 миллионов евро.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что ПСЖ готов рассмотреть любые варианты продажи Неймара, однако руководство клуба не хочет, чтобы он вернулся в "Барселону".

Французский клуб наложил вето на переход Неймара в стан каталонской команды, с которой у ПСЖ отношения в последнее время сильно испортились.