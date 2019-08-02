ПСЖ лишил Неймара миллионов долларов

Нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар был лишен значительной премии, сообщает "Чемпионат".
По информации источника, контракт форварда содержал пункт о бонусе в размере трех миллионов евро, если спортсмен попадет в список лучших футболистов года по версии ФИФА. 27-летний бразилец из числа лучших выбыл.
Кроме того, он опоздал на тренировку и был лишен премии за примерное поведение в размере 2 миллионов евро.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что ПСЖ готов рассмотреть любые варианты продажи Неймара, однако руководство клуба не хочет, чтобы он вернулся в "Барселону".
Французский клуб наложил вето на переход Неймара в стан каталонской команды, с которой у ПСЖ отношения в последнее время сильно испортились.
Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года. Французскому клубу покупка обошлась в 222 миллиона евро, что сделало Неймара самым дорогим футболистом в истории.