В Екабпилсе задержана группа наркоторговцев: изъяты амфетамин и марихуана

Среди задержанных - ранее несудимые женщины 1982, 1993 и 1997 годов рождения. В свою очередь мужчина 1989 года рождения ранее уже был судим за преступные деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ. У лиц были обнаружены и изъяты несколько предусмотренных для продажи упаковок с возможно наркотическим веществом. Экспертиза показала, что у них находилось примерно 5 грамм амфетамина.

В ходе обыска по месту жительства и в автомобиле задержанных также было изъято 53 грамма порошкообразного вещества светлого цвета, которое, скорее всего, также является амфетамином.

Также изъята одна упаковка с веществом растительного происхождения, скорее всего, марихуаной. Назначена химическая экспертиза.

Начат уголовный процесс по факту приобретения, хранения, перевозки с целью реализации и продажи наркотических веществ в группе по предварительному сговору. За такое преступление грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без нее.