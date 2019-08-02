Пт, 2.08.2019
По данным опроса, проведенного в марте 2019 года платформами Your Move и CVMarket.lv, после Brexit в Великобритании планируют остаться 84% проживающих в этой стране латвийцев. Русский TVNET

В ночь на воскресенье не будут работать карты VISA, выданные Luminor

ФОТО: Pixabay

В связи с объемными работами по улучшению системы карт VISA в ночь с субботы, 3 августа, на воскресенье, 4 августа, не будут работать выданные Luminor платежные карты VISA.

Их владельцы не смогут рассчитаться за покупки при помощи карты, использовать банкоматы, интернет-банк и мобильный банк.

Работа платежных карт будет нарушена с 2.30 ночи до 8 часов утра, кратковременные перебои в их работе возможны и позже – до 14.00 в воскресенье.

Luminor приносит извинения за доставленные неудобства и просит клиентов считаться с перебоями в работе системы платежных карт VISA.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ