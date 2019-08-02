В ночь на воскресенье не будут работать карты VISA, выданные Luminor

Их владельцы не смогут рассчитаться за покупки при помощи карты, использовать банкоматы, интернет-банк и мобильный банк.

Работа платежных карт будет нарушена с 2.30 ночи до 8 часов утра, кратковременные перебои в их работе возможны и позже – до 14.00 в воскресенье.