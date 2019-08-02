Рига попала в топ лучших студенческих городов мира

Среди 120 городов, вошедших в рейтинг "QS Best Student Cities", Рига заняла 110-е место, Вильнюс - 95-е место, а ни одного эстонского города в рейтинге нет.

Первые места в топе занимают Лондон, Токио и Мельбурн.

Города оцениваются по таким критериям, как рейтинг вузов, состав студентов, привлекательность города, активность и доступность работодателей, а также оценки студентов.

В исследовании говорится, что в Риге есть три вуза, вошедшие в рейтинг лучших вузов "QS World University Rankings". Это Рижский технический университет, университет Страдиньша и Латвийский университет.