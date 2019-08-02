В Риге подорожала теплоэнергия: за отопление и горячую воду будем платить больше

В комиссии отметили, что в процессе оценки тарифов предприятие Rīgas siltums (RS) снизило общие запланированные расходы на 5,1 млн евро по сравнению с первоначально поданным проектом тарифов, но в то же время включило в проект другие расходы, которые влияют на окончательный тариф - RS существенно увеличило включенную в проект тарифов прибыль, повысив ее до разрешенного уровня.

Средний тариф на теплоэнергию в 30 городах Латвии составляет 53,48 евро за МВт/ч, то есть тариф RS ниже, чем средний тариф по стране, указал регулятор.

Rīgas siltums обратилось в комиссию почти два года после открытия рынка природного газа, и в этот период были накоплены непредвиденные расходы, связанные с более высокими ценами природного газа и закупаемой теплоэнергии. Если бы предприятие подало проект тарифов раньше, такая коррекция не потребовалась бы или была бы существенно меньше, указал регулятор.

Прежний тариф Rīgas siltums на тепловую энергию был утвержден в июне 2013 года и составлял 44,39 за МВт/ч.

Оборот RS в предыдущем финансовом году, который длился с 1 октября 2017 года до 30 сентября 2018 года, составил 151,632 млн евро, прибыль - 3,297 млн евро.