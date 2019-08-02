На Сигулдской санно-бобслейной трассе произошел небольшой пожар

Вызов пожарные получили в 10.15. Звонивший сообщил, что с крыши семиэтажного здания трассы идет дым.

В 11.37 пожар был локализован. Выяснилось, что на здании трассы на площади 6 кв. м горела крыша.

"Появился дым, который мы вовремя заметили. Начался не пожар, а задымление с тлением. Пожарные нам сказали, что скорее всего это был выброшенный на конек крыши окурок, но, чтобы это сделать, нужно очень потрудиться", - рассказал агентству LETA директор трассы Дайнис Дукурс.

Этот окурок, по словам Дукурса, скатился до уровня второго этажа и тлел на площади примерно два-три квадратных метра.

Он сказал, что конструкции здания очень сухие и на счастье черепичная крыша не давала притока воздуха, и открытое пламя не появилось.