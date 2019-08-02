Пт, 2.08.2019
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На Сигулдской санно-бобслейной трассе произошел небольшой пожар

Иллюстративное фото

ФОТО: Viesturs Lācis/IBSF

В пятницу утром возник небольшой пожар на Сигулдской санно-бобслейной трассе, который был оперативно локализован, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Вызов пожарные получили в 10.15. Звонивший сообщил, что с крыши семиэтажного здания трассы идет дым.

В 11.37 пожар был локализован. Выяснилось, что на здании трассы на площади 6 кв. м горела крыша.

"Появился дым, который мы вовремя заметили. Начался не пожар, а задымление с тлением. Пожарные нам сказали, что скорее всего это был выброшенный на конек крыши окурок, но, чтобы это сделать, нужно очень потрудиться", - рассказал агентству LETA директор трассы Дайнис Дукурс.

Этот окурок, по словам Дукурса, скатился до уровня второго этажа и тлел на площади примерно два-три квадратных метра.

Он сказал, что конструкции здания очень сухие и на счастье черепичная крыша не давала притока воздуха, и открытое пламя не появилось. 

Дукурс также отметил, что пожарные потушили все очень быстро, во время тушения проходили тренировки, они продолжаются и сейчас.

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