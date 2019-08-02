"Прости, я не хотел": фотограф из России запустила социальный проект о домашнем насилии

От домашнего насилия чаще всего страдают самые слабые и незащищенные члены семьи - женщины, дети, инвалиды и пожилые люди. Многих преступлений можно было бы избежать, если бы в России была профилактика домашнего насилия, убеждены активисты, призывающие подписать петицию о законе о домашнем насилии.
Среди них и российских фотограф Кристина Бахтина, которая с помощью нелицеприятных кадров и очень точных подписей к ним всполошила социальные сети и привлекла внимание общественности к теме домашнего насилия.
На фотографиях она запечатлела избитых женщин, некоторых с детьми, кого-то в положении, сопроводив эти кадры типичными оправданиями мужчин, поднимающих руку на слабый пол:
"Это все ради нас, неблагодарная", "Вечно ты обижаешься", "Тебя никто не будет любить сильнее, чем я", "Я убью себя, если ты меня бросишь", "Прости, я не хотел" и прочее.
Девушка отметила, что всего лишь поддержала петицию о домашнем насилии и призвала остальных сделать тоже самое.
Авторы инициативы отмечают, что в России 40% всех тяжких насильственных преступлений совершается в семье, но до сих пор существует реакция полиции:
"Когда будет труп, приедем и опишем".
Профилактические меры не принимаются. Авторы законопроекта "О профилактике семейно-бытового насилия" почти добились внесения законопроекта на чтения в Государственную Думу России.
Возможно, этот проект также поспособствует принятию закона.