Идеи для приготовления свежих травяных чаев летом

Фармацевт Илзе Яудземе советует, какие лекарственные растения можно использовать для приготовления травяных чаев.

"Ассортимент травяных чаев действительно широкий, к тому же чаи можно приготовить и из одного растения, и из смеси разных трав. Кроме того,

дары природы можно использовать и в прохладную погоду, чтобы согреться, и в теплые дни - чтобы освежиться, добавив в воду комнатной температуры различные растения.

Можно без опасений побаловать себя чашечкой свежего травяного чая, однако следует помнить о том, что для достижения лечебного эффекта недостаточно залитого водой травяного чая - для этого, как и в случае применения медикаментов, нужно строго соблюдать рецептуру, а также длительность и порядок употребления", - рассказывает фармацевт.

Растения, из которых рекомендуется готовить травяной чай:

#1 Цветки липы

У чая из цветков липы сладковатый медовый вкус.

Липовый чай рекомендуется при простуде и в случае воспаления верхних дыхательных путей. Он хорош и для полоскания полости рта.

#2 Лабазник

Чай из лабазника очень ароматный. Он обладает успокаивающим эффектом и рекомендуется для улучшения качества сна. Кроме того, этот чай придется как нельзя более кстати в случае простуды, поскольку он усиливает потоотделение и способен понижать температуру.

Чай из лабазника нельзя пить людям, которые не могут употреблять медикаменты, содержащие аспирин и его производные.

#3 Душица

У чая, приготовленного из душицы, приятный сладковатый вкус. Это растение обладает успокаивающим, спазмолитическим действием, оно уменьшает воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте и улучшает процессы пищеварения.

Душица не рекомендуется во время беременности.

#4 Ромашка

Ромашка обладает успокаивающим действием, она рекомендуется для уменьшения воспаления. Ее также используют для улучшения пищеварительных процессов.

Ромашка - одна из наиболее широко используемых лекарственных растений, к тому же ее можно применять и наружно: для компрессов, ванн, полоскания, ингаляций.

#5 Тысячелистник

Тысячелистник уникален для нашей климатической зоны. Это растение хорошо известно, однако ценят его недостаточно высоко. Тысячелистник обладает выраженным антивирусным действием, он устраняет спазмы, уменьшает давление, останавливает кровотечение и способствует заживлению ран.

В малой концентрации у него приятный вкус, однако в бóльших дозах вкус становится горьковатым, терпким.

Тысячелистник не рекомендуется во время беременности.

#6 Мелисса

Вкус мелиссы напоминает мяту, однако он более нежный, и в нем чувствуется лимон.

Это лекарственное растение обладает успокаивающим, спазмолитическим эффектом, к тому же оно позитивно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

#7 Лаванда

Лаванда - одно из наиболее насыщенных эфирными маслами растений, которое чаще всего применяют наружно. Тем не менее лаванду можно использовать и для приготовления чаев, хотя и нужно считаться с тем, что поначалу вкус чая может показаться специфическим. Лавандовый чай улучшит качество сна, он также рекомендуется как вспомогательное средство для устранения депрессии.

Лаванда не рекомендуется во время беременности.

"Чтобы сделать вкус чая или питьевой воды более интересным, для игры вкусов и оттенков можно добавить в них менее традиционные растения, например, чашелистики садовой клубники, землянику, ягоды и листья черной смородины, цветы василька, а также пряные травы, растущие в саду: тмин, иссоп", - советует Илзе Яудземе.