Депутаты Руцавского края просят объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве

Поступило заявление крестьянских хозяйств Timbras и Lendumi, в котором говорится, что в мае, июне и июле количество осадков в крае было недостаточным для нормального развития растений.

Земли во многих местах высохли, растения завяли или погибли. Засуха представляет угрозу для урожая этого года.

В Министерстве земледелия агентству LETA сообщили, что письмо Руцавский краевой думы получено и изложенные в нем факты будут изучены. Министерство поручило подведомственной ему Службе поддержки села оценить ситуацию в Руцавском крае, собрать информацию об ущербе и причинах его возникновения. После изучения этих данных Минземледелия примет решение о дальнейших действиях.