Пт, 2.08.2019
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Депутаты Руцавского края просят объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве
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ФОТО: Paula Čurkste/LETA

На этой неделе депутаты Руцавской краевой думы постановили просить правительство объявить в крае чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве. Такое решение было принято на внеочередном заседании краевой думы.

Поступило заявление крестьянских хозяйств Timbras и Lendumi, в котором говорится, что в мае, июне и июле количество осадков в крае было недостаточным для нормального развития растений.

Земли во многих местах высохли, растения завяли или погибли. Засуха представляет угрозу для урожая этого года.

Депутаты договорились направить письмо правительству, министерствам земледелия и охраны среды.

В Министерстве земледелия агентству LETA сообщили, что письмо Руцавский краевой думы получено и изложенные в нем факты будут изучены. Министерство поручило подведомственной ему Службе поддержки села оценить ситуацию в Руцавском крае, собрать информацию об ущербе и причинах его возникновения. После изучения этих данных Минземледелия примет решение о дальнейших действиях.

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