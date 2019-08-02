ЦСУ: латышский является родным языком 60,8% населения Латвии

По сравнению с данными переписи населения 2000 года доля людей, родным языком которых является латышский, выросла на 2,6 процентного пункта, а доля жителей с другим родным языком уменьшилась.

Данные о родном языке аналогичны данным об этническом составе населения - в начале 2018 года 62,2% жителей Латвии являлись латышами.

В Видземе латышский язык является родным для 89,2% населения, в Курземе - 76,4%, в Рижском регионе - 75,2%, в Земгале - 72,8%, в Латгале - 41,4%, в Риге - 43%.

По сравнению с 2000 годом доля людей, родным языком которых является латышский, выросла во всех регионах, и больше всего в Рижском регионе - на 4,6 процентного пункта.

ЦСУ отмечает, что не всегда люди говорят дома на родном языке. Опрос 2017 года показал, что по-латышски говорят дома 61,3% населения, по-русски - 37,7%. Это связано с браками с представителями другой национальности - 37% браков в Латвии являются смешанными.

В конце 2017 года 91,9% латышей заявили, что дома говорят по-латышски, 7,5% - по-русски. По-русски дома говорят 90,7% русских, по-латышски - 8,5%.